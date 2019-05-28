28 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 ay önce hizmete giren Piyade Uzman Çavuş Hasan Öztürk Millet Kütüphanesi bünyesinde 6-13 yaş arası çocuklar için tasarlanan kütüphaneye gelen öğrencilerin velileri, çocuklarını beklerken kitap okuyarak boş zamanı değerlendiriyor.
AA'nın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yapılan iki katlı kütüphanenin zemin katı, çocuklar için tasarlandı.
Çocuklara ayrılan yaklaşık 280 metrekarelik bölümde kitap okuma alanları, sesli oda, ödül odası ve internet odası yer alıyor. 280 metrekarelik üst katta ise yetişkin kütüphanesi ve kafeterya bulunuyor.
Çocuk kütüphanesine gelen küçükler, burada bazı oyuncaklarla oynayabiliyor, kitap okuma karşılığında ödüller kazanıyor, çocuklarını bekleyen aileler ise kek, pasta ve çay gibi ikramlar eşliğinde kitap okuyor.
Özellikle öğle saatlerindeki ders aralarında öğrencilerin adeta akın ettiği kütüphanede, çocuklarını bekleyen veliler de kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, insan odaklı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
İlçede daha önce küçük bir kütüphanenin olduğunu dile getiren Yavaş, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği "Millet Kıraathaneleri" kavramına destek olması için kütüphane projesi hazırladıklarını anlattı.
Yavaş, daha sonra söz konusu mekanın içine çocuk kütüphanesi ekleme fikrinin oluştuğunu vurgulayarak, "Bizler de bu açıdan baktık ve zemin kata 6-13 yaş arası çocukların yararlanabileceği, içinde oyun alanları olan bir kütüphane oluşturmak istedik, başarılı da olduk. 280 metrekare alanda çocuk kütüphanesi üst katında ise 280 metrekarelik bir millet kütüphanesi yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kütüphaneye gelenlere kek, pasta, çay gibi ikramlar söz konusu" dedi.
"BİRKAÇ KEZ GELEN ANNE RAFTAN KİTAP ALIP OKUMAYA BAŞLIYOR"
Çocukların kütüphaneyi çok sevdiğini belirten Yavaş, şöyle devam etti: "Dün kütüphaneye zorla yolladığımız çocuklar, şimdi sıraya giriyorlar. Belki oyun için geliyorlar ama yarın okumak için de gelecekler. Çocukların bir şekilde kitapla zaman geçirmesini sağladık. İlginç sonuçlar alıyoruz. Çocuklar kitap okumak ve eğlenmek, anneler de çocuklarını beklemek için kütüphaneye geliyor. Birkaç kez gelen anne daha sonra raftan kitap alıp okumaya başlıyor. Çocuklarını beklerken canı sıkılarak başlayan kadınlarımızın burada bolca kitap okuduğunu görüyoruz. Okuyan ve birbiriyle diyalog kuran, dedikodu yerine kitap okumayı özendiren bir yapıyla bu projeyi toplumun geneline yaymayı hedefliyoruz."
"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM"
Öğrenci velilerinden Emine Koçer de iki kızının ders aralarında ve boş zamanlarında kütüphaneye geldiğini söyledi.
Kendisinin de çocuklarla kütüphaneye geldiğini dile getiren Koçer, "Çocuklarımı beklerken ben de kitap okuyorum ayrıca ücretsiz kafe hizmetinden de yararlanıyorum. Bu tarz mekanların yaygınlaşmasını umut ediyorum" dedi.
Mustafa Çağlayan da çocuklar için güzel bir ortam oluşturulduğunu ifade ederek, "Kütüphane çocuklarımız için çok faydalı. Aileler çocuklarını beklerken burada faydalı zaman geçiriyor. Ben de çocuğum sayesinde kitap okumak için bol bol vakit buluyorum." diye konuştu.
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