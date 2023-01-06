Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının ardından, çocuklara yönelik istismarın önlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 06.01.2023 - 02:39 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılacak. Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 3 Ocak 2023 tarihli 44'üncü birleşiminde karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak
Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
ABD Kongre Başkanı seçiminde çözümsüzlük sürüyor
ABD Kongre Başkanı seçiminde çözümsüzlük sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.