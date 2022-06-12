'Çocuk işçi sayısı son yıllarda arttı'

AA

​​​​​​​TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, çocuk işçiliğinin, doğru zamanda ve uygun şartlar sağlanarak, mesleki eğitimle çıraklığa yönlendirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ve dünyanın kanayan yarası olan çocuk işçiliğiyle mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Palandöken, "Çocukların eğitimden de çocukluğunu yaşamasından da mahrum kalmaması, uygun şartlarda ve doğru zamanda mesleki eğitim alarak çıraklığa yönlendirilmesi için esnaf ve sanatkar camiası ve konfederasyon olarak projelerimizle çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın yanında ve mesleki eğitim okullarında iş öğrenen çırakların, çocuk işçi değil öğrenci olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Devam etmekte olan İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi'nde (İMEP) de UNICEF ile olan projemizde de öncelikle çocuk işçi ve çıraklık kavramlarının birbirinden farkı olduğu noktasında aile ve işverenleri bilinçlendirmeyi, daha sonra güvenli bir ortamda tüm tedbirler alınarak çırakların mesleki eğitime yönlendirilmesini amaçladık. Bugünün meslekleri çıraklarla süregelerek geleceğe aktarılacak. Birçok meslek, yetiştirilecek çırak bulunamaması nedeniyle, kaybolmaya yüz tuttu. Çocuk işçilerin sayısı maalesef son yıllarda önemli bir artış gösterdi. Bu artışa sebep olan en büyük gelişme pandemi döneminde artan geçim sıkıntıları oldu. Dünyada toplam 160 milyonu aşkın çocuk işçi bulunuyor. Ülkemizde ise 700 binin üzerinde çocuk işçi olduğu tahmin ediliyor. Halbuki birçok meslek, yetiştirecek çırak bulunamadığından ötürü, kayboldu ya da kaybolmak üzere. Bu öğrencilerin eğitimlerine devam ederken, bir yandan da usta-çırak ilişkisi içinde esnafımızın yanında geleceğe hazırlanması çok önemli."