Çocuklar için 8 gün boyunca 41 film

Çocuk Hakları Film Festivali 12 Kasım’da başlıyor. Pandemi nedeniyle çevrim içi yapılacak festival kapsamında 41 film, 8 gün boyunca çocukların ve yetişkinlerin erişimine açık olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 10. Çocuk Hakları Film Festivali (ICRFF), yeni bir seçkiyle 12-20 Kasım tarihlerinde çevrim içi yapılıyor. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda filmin izleyicilerle buluşturulacağı festivalde 41 film, 8 gün boyunca çocukların ve yetişkinlerin erişimine açık olacak. Telif sahiplerinin özel izinleriyle orijinal dilde gösterime girecek filmlere https://www.icrff.org adresinden Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak ücretsiz erişim sağlanabilecek.

"Çocuk Yönetmenler"

Çocuk haklarıyla ilgili sanatsal-kültürel üretimlerin arttırılmasının hedeflendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği işbirliği ile yürütülüyor.

Festivalde Türkiye’nin yanı sıra; ABD, Almanya, Belarus, Çekya, Danimarka, Filipinler, Fransa, Hindistan, İran, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Macaristan, Malezya, Mısır, Özbekistan, Portekiz, Rusya ve Singapur’dan gelen filmler yer alıyor.

Programdaki film seçkileri “Çocuk Yönetmenler”, “Yetişkin Gözünden Çocuk Hakları” ve “Çocuk Hakları Konulu Uzun Metraj Filmler” olarak alt başlıklara ayrılıyor. Çocukların katılım haklarını desteklemek amacıyla yer verilen “Çocuk Yönetmenler” bölümünde 18 yaş altındaki yönetmenlerin filmleri yer alıyor. Festivaldeki diğer filmler, akademisyenler tarafından çocukların yaş gruplarına uygun olarak sınıflandırıldı.

10. madde ele alındı

Her yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin bir maddesinin ele alındığı festivalde, bu yıl sözleşmenin 10. maddesi olan “Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların, aileleriyle birlikte olabilmeleri için taraf devletlerden herhangi bir ülkeye girme veya ülkeyi terk etme hakkı”na dikkat çekiliyor. Temaya uygun geçmiş yıllarda yürütülen sergi, atölye ve paneller, pandemi nedeniyle bu yıl yapılamayacak. Ancak söyleşiler ve ödül töreni çevrim içi yapılabilecek. Festivalde ödül kazananlar, 20 Kasım Cumartesi günü Dünya Çocuk Günü’nde saat 19.00’da sosyal medya üzerinden açıklanacak.



