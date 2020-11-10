Çocuk dostu yayınlara destek geliyor

AA

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, gelecek günlerde çocukların gelişimini olumsuz etkileyen dijital riskler ve yayınlardan korunmasına ilişkin yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Çocuklar için zararlı olduğunu düşünülen yayınlar ve uygulamalarla ilgili şikayet ve bireysel başvuruların iletilebileceği Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Platformunu oluşturan Bakanlık, proje kapsamında çocukların yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korunması amacıyla ihbar ve müdahale mekanizmalarını güçlendirecek.

Ayrıca kurulacak yeni sistemle çocuk dostu yayınlara Bakanlık tarafından destek sağlanacak.

- Oyun ve oyuncaklarla ilgili derecelendirme sistemi oluşturulacak

Proje kapsamında ebeyenlere rehber olması amacıyla çocuk oyunları ve oyuncaklarla ilgili de Türkiye'nin kültürel yapısına uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturulacak.

Bu alandaki çalışmaları daha güçlü ve etkin hale getirmeyi hedefleyen Bakanlık, ilk defa Çocuk Dostu Söyleşiler düzenlemeye başlayacak.

Yeni uygulamaların detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması planlanıyor.