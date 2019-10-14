Çocuk dizisi bugün neden yok? Çocuk dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular Çocuk dizisi izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Star TV'de her Pazartesi günü yayınlanan Çocuk 6. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Çocuk bu hafta neden yok? Ayrıntılar haberimizde...

ÇOCUK DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK?

Türkiye Fransa maçı sebebiyle Çocuk dizisi başta olmak üzere bütün diziler yayınlanmayacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

ÇOCUK DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çocuk 6. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak.