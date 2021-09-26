Çocuk cerrahi uzmanı kovid kurbanı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.

62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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