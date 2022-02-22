Çocuk çaldığı motoru sahibine satmaya çalıştı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde geçen ocak ayında çaldığı motosikleti sahibine para karşılığı satmaya çalışan çocuk ile şubat ayı başında hırsızlık teşebbüsünde bulunan bir genç polis tarafından yakalandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Ocak Pazartesi günü ilçede motosiklet çalınması sonucu çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.
İncelemeler sonucu olayı 17 yaşındaki L.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında şüphelinin motosiklet sahibine ulaşarak para karşılığında geri vereceği belirlendi. Adres bilgilerine ulaşılan şüpheli adresine 5 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Küçük yaştaki şüphelinin yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve sahtecilik suçlarında kaydının olduğu tespit edildi.
Öte yandan, motosiklet hırsızlığındaki şüphelinin yakalandığı gün saat 11.45 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde bulunan bir adreste hırsızlık suçu işleme teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda eşkal bilgileri belirlenen şüpheli, Vatan 3. Cadde üzerinde bir şahsın koşar halde olduğu görülmesi üzerine polis ekipler şüpheliye 'Dur' ihtarında bulundu. Koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı. M.G. (22) isimli şahsın yapılan sorgulamasında hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu, olay yeri adresine bahçedeki demirleri almak için girdiği öğrenildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden L.A. isimli çocuk işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.G. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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