28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuk dizisi neden yok? Çocuk yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin yeni bölümünü yayıncı kuruluşun bugünkü yayın akışında bulamayan izleyiciler tarafından soruluyor. Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş'in başrollerde yer aldığı Çocuk dizisi konusuyla tüm dikkatleri sütüne çekmişti. İşte Çocuk dizisine dair detaylar...
ÇOCUK DİZİSİ NEDEN YOK?
Çocuk dizisi Pazartesi günleri izleyici ile buluşuyordu. Ancak dizi güçlü rakipleri karşısında beklediği reytingi alamayınca yayıncı kuruluş tarafından günü değiştirildi. Çocuk dizisi bundan sonra Salı günleri ekranlarda olacak.
ÇOCUK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bundan sonra Salı günleri izleyici ile buluşacak Çocuk dizisinin 7. yeni bölümü 29 Ekim Salı yani yarın yayınlanacak.
ÇOCUK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Hasan, annesinin Asiye, kardeşlerinin Ali Kemal ve Murat olduğunu öğrenmiştir.
Hasan, Yetimhaneye bağış yapanın Asiye olduğunu öğrenmiştir… Kendisini terk eden annesinin Asiye olduğuna dair şüpheleri çok fazladır. Bunların cevabını almak için Asiye’ye gider… Asiye bağış yapanın kendisi olduğunu inkar etmez… Ama bunun Hasan’la hiçbir ilgisi yoktur. Hasan kadına güvenmez, Asiye bir şeyler saklıyordur… Hasan Asiye’yi araştırırken kadının Ramazan adında bir babası olduğunu öğrenir…
Ali Kemal’in de dünyası başına yıkılır. Hem Efe’nin öz oğlu olmadığını, varlığından haberdar olmadığı abisinin oğlu olduğunu öğrenmiş hem de o abinin Hasan olduğu gerçeğini… Annesi yıllarca yalan söylerken karısı da bu yalanların bir kısmına dahil olup susmuştur. Tüm bu sır ve yalanın içinde sadece Murat vardır ama onu da asılsız ve kırıcı suçlamaları yüzünden kaybetmiştir. Akça ise Efe gerçeğini Hasan’a söylemeye hazırdır. Hasan’ın değiştiğine, değişeceğine inancı güçlenmiş olsa da onu asıl bu sırrı anlatmaya iten sebep Ali Kemal’in tavırlarıdır. Hiç tanımadığı, bambaşka bir Ali Kemal vardır artık karşısında.
Asiye’nin oğulları annelerinin sakladığı sırlar yüzünden savrulurken, her şeyi alt üst edecek bir olay yaşanır. Murat’ın, abisi Ali Kemal’e de olan öfkesinden dolayı Hasan’ı abi olarak kabul etmeye hazır oluşu sonun başlangıcını hazırlar. Hasan’ı görmeye giden Murat kazara bir cinayete sebep olurken… Hasan da annesinin Asiye, kardeşlerinin Ali Kemal ve Murat olduğunu öğrenmiştir… Herkes için büyük ve yıkıcı bir sınavın ilk adımı atılır.
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