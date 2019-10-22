Çocuk 7. yeni bölüm fragmanı dizinin yayınlanan son bölümünün ardından merak konusu oldu. Çocuk 6. son bölümünde, Hasan’dan duydukları Ali Kemal’i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son buldu.

ÇOCUK 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan’dan duydukları Ali Kemal’i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye’yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan’ı da Akça’nın üzerine salacaktır. Şule büyük bir oyuna girişir…. Ama yaptığı bütün planlar Ali Kemal’in gerçekleri ortaya çıkartmasıyla alt üst olur.