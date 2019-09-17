17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuk 2. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Ekran yolculuğuna yeni başlayan Çocuk dizisinde Akça'nın Karasu Köşkü'ne gelmesi tüm dengeleri değiştirdi. Sevdiği uğruna her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir Hasan ve ailesini, Akça’yı korumaya çalışan bir Ali Kemal. Dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın ilk adımları atılırken, hesaplaşmanın olmaması için Asiye harekete geçiyor. Çocuk dizisinden detaylar haberimizde.
ÇOCUK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇOCUK 2. SON BÖLÜM ÖZETİ
Akça, Karasu Köşkü’ne giriyor.
Akça, o köşkten içeri adım attığı an bir daha çıkamayacağını bilmiyordur henüz.
Efe’yi emanet ettiği yerde güvende olmadığını öğrenince işler değişir. Asiye için Akça, ailesinin dağılmasına sebep olacak en büyük tehlikedir. Ondan kurtulmak için her yolu denerken Şule’nin pervasızca yaptığı hatalar Akça’nın gidişini engeller. Ancak daha asıl tehlikenin ne olduğunu kimse bilmiyordur. Ali Kemal’in Akça’yı koruması Hasan’ı delirtir. Sırlarıyla susmayı seçen kadınların arasında, erkeklerin de dahil olduğu bir savaş başlar. Sevdiği uğruna her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir Hasan ve ailesini, Akça’yı korumaya çalışan bir Ali Kemal. Dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın ilk adımları atılır.
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