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        Haberler Yaşam Çocuğunuzun tam potansiyelini ortaya çıkaracak 15 bilgi! Anne babalar dikkat!

        Çocuğunuzun tam potansiyelini ortaya çıkaracak 15 bilgi

        Çocuğunuzu potansiyelini en üst düzeye çıkaracak şekilde okula hazırlamak için akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi dikkate alan bütünsel bir strateji gereklidir. Psikolog, anne ve insan hakları aktivisti Dr. Malini Saba, çocuğunuzun okulda ve ötesinde başarıya ulaşmasını teşvik etmenize yardımcı olacak bazı değerli tavsiyeleri paylaşıyor…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 08:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:36
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        • 1

          Keşfetme ve öğrenme

          Küçük yaşlardan itibaren keşfetmeyi ve merakı teşvik edin. Öğrenmeyi ve yaratıcılığı teşvik etmek için çocuğun yaşına uygun oyuncaklar, kitaplar ve aktivitelerle teşvik edici bir ortam yaratın.

        • 2

          Okuryazarlık ve okuma

          Çocuğunuza edebiyat sevgisini aşılamak için her gün kitap okuyun. Onlara hitap eden kitapları seçin ve çeşitli konuları ve türleri keşfetmelerine olanak tanıyın.

        • 3

          Eleştirel düşünmeyi teşvik edin

          Çocuğunuzu problem çözmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden tartışmalara dahil edin. Lütfen açık uçlu, tümdengelimli sorular sorarak düşünce ve görüşlerini dile getirmelerini teşvik edin.

        • 4

          Bağımsızlığı teşvik edin

          Çocuğunuza giyinme, eşyalarını düzene koyma ve zamanını yönetme gibi yaşına uygun görevleri bağımsız olarak tamamlamayı öğretin. Bu, hesap verebilirliği teşvik eder ve özgüveni artırır.

        • 5

          Sosyal ve duygusal zeka

          Çocuğunuzun, sırayla hareket etme, paylaşma ve empati gibi sosyal becerileri öğrenmesini sağlayın. Lütfen onları duygularını ifade etmeye teşvik edin ve onlara etkili başa çıkma mekanizmalarını öğretin.

        • 6

          Rutinler oluşturun

          Uyanma, yemek yeme, oyun oynama, öğrenme ve yatma zamanlarını içeren günlük programlar oluşturun. Tutarlı rutinler istikrar sunar ve çocukların ne beklemeleri gerektiğini bilmelerini sağlar.

        • 7

          Sağlıklı yaşam tarzı

          Dengeli beslenerek, sık sık egzersiz yaparak ve yeterince uyuyarak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik edin. En iyi öğrenme ve gelişim sonuçları, sağlıklı bir bedene ve zihne sahip olmaya bağlıdır.

        • 8

          Uygun ekran süresi sınırlarını belirleyin

          Makul ekran süresi sınırları belirlerken yaratıcı, aktif ve yüz yüze etkinlikleri teşvik edin.

        • 9

          Gelişim zihniyetini teşvik edin

          Çocuğunuza gelişim zihniyeti fikrini açıklayın. Zeka ve beceriler çalışma ve kararlılıkla geliştirilebilir. Lütfen onları yeni görevler almaya ve başarısızlığı büyüme şansı olarak görmeye teşvik edin.

        • 10

          Ders dışı etkinlikler

          Çocuğunuzu spor, sanat, müzik veya dans gibi çeşitli ders dışı etkinliklere dahil edin. Tutkularını keşfetmelerine ve yeni yetenekler öğrenmelerine izin verin.

        • 11

          Açık temas

          Çocuğunuzla her zaman açık olan bir iletişim hattını koruyun. Eğitimlerine ve yaşam deneyimlerine içten ilgi gösterin, endişelerine dikkat edin ve tavsiyelerde bulunun.

        • 12

          Olumlu pekiştirme

          Çocuğunuzun büyük ya da küçük başarılarını onurlandırın. Motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırma çabalarından dolayı onları cesaretlendirin ve övün.

        • 13

          Yüksek beklentileriniz olsun

          Çocuğunuza zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler belirleyin. Lütfen onları çabalarında destekleyin ve onları mükemmellik için çabalamaya teşvik edin.

        • 14

          Öğrenme sevgisini geliştirin

          Çocuğunuzun öğrenme sevgisini geliştirmek için çeşitli olaylara, kültürlere ve bilgilere maruz kalmasını sağlayın. Eğitim etkinliklerini ziyaret edin, müzelere katılın ve düşündürücü sohbetlere katılın.

        • 15

          Rol model olun

          Çocuğunuza sahip olmasını istediğiniz tutumları, ilkeleri ve iş ahlakını gösterin. Başkalarına mükemmel bir örnek oluşturursanız, muhtemelen hayata ve öğrenmeye yaklaşımınızı kopyalayacaklardır.

        • 16

          Her çocuğun benzersiz olduğunu unutmayın; bu nedenle stratejinizi onun kişiliğine, ilgi alanlarına ve güçlü yönlerine göre ayarlayın. Eğitimlerini sürdürürken anlayışlı, destekleyici ve motive edici olun.

        • 17
        • 18
        Meğer kaderimizi belirleyen buymuş...
        Meğer kaderimizi belirleyen buymuş...
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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