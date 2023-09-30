Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için uygulayabileceğiniz taktikler! Çocuklar için sağlıklı beslenme önerileri

        Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için 6 önemli ipucu!

        Çocukken edinilen beslenme alışkanlıkları ileride sağlıklı bir ömrü etkileyebilir. Araştırmalar kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunlarının erken çocukluk döneminde başlayabileceğini gösteriyor. Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için dikkat etmeniz gereken altın kuralları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çocukların sağlıklı beslenmesi anne ve babaların karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi. Çocuklar genç, sağlıklı ve aktif olduğu için kötü gıdalar yese bile büyük bir etkisi olmayacağı en yaygın yanılgılardan birisi. Beslenme alışkanlıkları küçük yaşta edinildiği için çocukların damak tercihi doğruya doğru yönlendirilebilir.

        • 2

          Ayrıca araştırmalar kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarının erken çocukluk döneminde yavaş yavaş başladığını ortaya koyuyor. 10 yaşındaki küçük bir çocukta koroner arterlerde hasar belirtileri görülebiliyor. Peki çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini nasıl sağlarsınız?

        • 3

          YASAK KOYMAK İŞE YARAMIYOR BUNUN YERİNE YASAK YİYECEKLER YARATIN

          Birçok araştırma gıda kısıtlamalarının işe yaramadığını gösteriyor. Tatlı, gazlı içecek gibi ürünler evde erişilemeyecek bir yerde durduğunda "yasak yiyecek" etkisi yaratarak çocukların daha fazla ilgisini çekiyor.

          Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, kreşteki çocuklara istedikleri kadar elmalı ya da şeftalili kurabiye yiyebilecekleri söylendi. Yine aynı kurabiyeler bu sefer şeffaf bir kavanoz ile masaya kondu ve daha sonra yiyebilecekleri belirtildi.

          Çocuklar erişemedikleri fakat aynı türdeki kurabiyeye daha fazla ilgi göstermeye başladı. Sonunda yasak olan kavanozdaki meyveli kurabiyelerin yenmesine izin verildiğinde çocukların 2 katı daha fazla kurabiye yediği gözlemlendi.

          Yapılan bu araştırma aslında yiyecek yasaklamalarının olumsuz etkisini gösteriyor. Uzmanlar bu yasak yöntemini kullanarak çocuklara sağlıklı atıştırmalık yedirebileceğinizi söylüyor. Ancak evde gazlı içecek gibi sağlıksız ürünler bulunmamalı.

        • 4

          SEBZELERİ SEVİLEN YİYECEKLERE DÖNÜŞTÜRÜN

          Bazı yemek kitapları sebzeleri püre haline getirdikten sonra makarna veya brownie yapmayı öneriyor. Yiyecekleri çeşitli hale getirerek çocuklara yedirmek bir alternatif olabilir ancak uzmanlar kabaklı brownie yedirmenin kabağı yemeyi sevmeyi öğretmediğini söylüyor.

          Uzmanlara göre çocuklara daha fazla sebze yemeyi öğretmenin daha iyi bir yolu "gıda köprüleri" kurmak. Örnek olarak çocuğunuzun havuç sevdiğini biliyorsanız tatlı patates ve balkabağı gibi diğer turuncu sebzeler ile tanıştırmayı deneyin. Patates püresi, karnabahar püresine köprü olabilir.

        • 5

          KİLOLU VE ZAYIF ÇOCUĞUN BESLENME ALIŞKANLIKLARI FARKLI OLMAMALI

          Bazen aynı evde yaşayan kardeşlerin yeme alışkanlıkları ve vücut gelişimleri farklı olabiliyor. Pediatrik obezite uzmanlarına göre kilolu çocuğun yemek yemesini kısıtlamak çözüm değil. Her iki çocuk da aynı yemek kuralları ile beslenmeli.

          Zayıf çocuk sırf kilolu olmadığı için işlenmiş gıdalar ve gazlı içecekler tüketmemeli. Bu konuda anne ve baba örnek olmalı ve her iki çocuk da sağlıklı gıda çeşitlerine erişebilmeli.

        • 6

          ÇOCUKLARA SÖZ HAKKI VERİN

          Ebeveynler evdeki yiyeceklerin kalitesini kontrol edebilir ancak çocuklar da karar verme sürecinin bir parçası olmalıdır. Çocukları market ve pazar alışverişine götürmek, istedikleri sebze ve meyveleri seçtirmek fayda sağlayabilir. Yemek hazırlığında yine çocukları mutfağa dahil edebilirsiniz.

        • 7

          PES ETMEYİN

          Araştırmalar bir çocuğa yeni bir yiyeceği sevidirmenin 15 veya daha fazla deneme gerektirdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle hemen pes etmeyin. Bir çocuğun yeni yiyeceği denemesi nazikçe teşvik edilmeli, ancak kandırmayın ve kesinlikle ödül teklif etmeyin. Bazı araştırmalar çocukların yemesi için ödül verilmesinin diğer yiyecekleri daha az sevmesine neden olduğunu gösteriyor.

        • 8

          AİLE SOFRALARINI İHMAL ETMEYİN

          Yemekleri stres kaynağı haline getirmeyin ve yemek savaşlarından kaçının. Çünkü çocuklar büyüdükçe yediği yemekten daha fazla yaşadığı stresi hatırlıyor.

          Kaynak: Washington Post

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Habertürk Anasayfa