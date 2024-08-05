Oyun hamurları, çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmede mükemmel bir araçtır. Ancak, zamanla kuruyup sertleşmesi kaçınılmaz bir sorun olabilir. Neyse ki, kurumuş oyun hamurlarını tekrar hayata döndürecek pratik çözümler mevcut. Bu ipuçları sayesinde hem ekonomik hem de eğlenceli bir çözüm bulabilirsiniz. İşte detaylar!