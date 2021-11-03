Çocuğunuzun İngilizce Konuşmasına Yardımcı Olacak 5 Yöntem

Yabancı bir dili iyi bir düzeyde konuşmak için dili, ana dil olarak konuşan insanlarla düzenli olarak iletişim kurmanız gerekmektedir. İlginç gelebilir ama, yurt dışına çıkmadan da birkaç ay içinde akıcı bir şekilde konuşabilirsiniz.

Yöntem 1: Bir Dil Ortamı Yaratın!

Bu, bir dili en kısa sürede öğrenmenin en etkili yöntemidir. Çocuğunuzu kelimenin tam anlamıyla İngilizce ile kuşatın:

Akıllı telefonunuzda ve bilgisayarınızda cihazın dilini Türkçe’den İngilizce'ye değiştirin. Görsel olarak, çocuklar cihazdaki fonksiyonların nerede olduğunu mükemmel bir şekilde hatırlayacak, ve böylece cihazı sorunsuz bir şekilde kullanabilecektir.

Tüm uygulamaların ve oyunların, Türkçe değil, İngilizce kullanılacağı konusunda çocuğunuzla anlaşın. Birkaç hafta içinde (genellikle daha kısa bir sürede) çocuğunuz bu duruma alışacak ve neredeyse hiçbir farklılık hissetmeyecektir.

Ayrıca çizgi filmler, filmler ve televizyon dizileri de İngilizce olarak izlenmelidir.

Çocuğunuzu dil ortamına maruz bıraktığınızda, beyin, yabancı dili çok daha hızlı işlemek, özümsemek ve anlamak için kendisini eğitir.

Öneri: Başlangıçta, çocuğunuzu bu yöntemi denemeye ikna edin: büyük bir ödülle sonuçlanacak bir görev teklif edin. Bir takvime, görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini işaretleyin. Eğer görev tamamlanınca çocuğunuz hediyeyi severse, görevi tekrarlamaktan mutluluk duyacaktır.

Yöntem 2. Kendi Kendine Konuşmak!

Okuldaki öğretim yöntemleri, öğrenciyi okumaya ve dil bilgisine odaklanmaya zorlar. Çocuk okumayı ve yazmayı mükemmel bir şekilde öğrenir, ancak en basit cümleyi söylemesi gerektiğinde öğrendiği yetenekler kaybolur, kelimeleri ve gramer yapılarını unutur.

Bilim adamları, beynimizin, kendimizle konuştuğumuzda da, başkasıyla konuştuğumuzda da aynı şekilde çalıştığını buldu. Kendi kendimize konuştuğumuzda, yabancı dildeki kelimeleri doğru şekilde söylemek ve yapılar inşa etmek için harika bir pratik yapabiliyoruz. Bu yüzden dinlemek çok önemlidir: monolog bir iletişim olsa bile dili yüksek sesle konuşmak. Bu tekniği çocuklarınıza da öğretin. İşte sizin için birkaç yöntem:

Eylemleri veya düşünceleri yüksek sesle açıklamak! Örneğin: "I'm hungry, I'm going to go to the fridge and get... (list foods)", "I promised to call a friend after lunch, I need to discuss with him...",vb. Bu yöntem, düşünmenizi, cümleleri yüksek sesle söylemenizi ve kelimeleri, dilbilgisini hatırlamanızı sağlar.

Çocuğunuzun çevresindeki nesneleri listeleyin ve tanımlayın. "This is a cup. It's made of glass, and I see patterns of flowers and herbs on it. There is tea with lemon in the cup, and it is hot.” Bu tür teknikler, hafıza ve konuşma konusunda çocuğunuzu eğitmeyi sağlar.

Çocuğunuzun, arkadaşlarıyla, ebeveynleriyle, öğretmenleriyle vb kurgusal diyaloglarını ayrıntılı olarak İngilizce söylemesini isteyin.

Yöntem 3. İngilizceyi ve Hobinizi Birleştirin!

İngilizce konuşma alışkanlığının daha hızlı oluşması ve uzun süreli olması için konuşma aktivitesini zevk veren bir şeyle birleştirmek çok faydalıdır. Örneğin, bir çocuk resim çizmeyi seviyorsa, eskiz defterini ve kalemleri çıkarmadan önce, arka planda çalacak İngilizce çizgi film veya şarkılar açın. Yakında, İngilizce çok hoş ve arzu edilen bir şey olarak algılanacaktır. Genellikle çizim yaparken "How to" temalı videolar, yani, belirli bir nesneyi nasıl betimleyeceğinizi ve yeni bir teknik öğreneceğiniz eğitici videolar izlemeniz gerekir. Bu videoları tamamen İngilizce olarak izlemek çok faydalıdır: video klipler, sahne arkasında söylenenleri kolayca anlamanıza yardımcı olacaktır.

Öneri: Tüm bu etkinlikleri düzenli hale getirmek, çocuğunuz sevdiği aktivite ile meşgulken İngilizce’yi arka planda her daim canlı tutmak önemlidir.

Yöntem 4: Beş Dakika Kuralında Ustalaşın!

Bu kuralın amacı, İngilizceyi günlük zorunlu bir alışkanlık haline getirmektir. En kolay yol, beş dakika için İngilizce'yi çocuğunuzun günlük rutinine eklemektir. Örneğin, çocuğunuz pijamalarını giyip yatağa girdiğinde veya dişlerini fırçalarken...

Çocuğunuz herhangi bir aktivite yaparken, telefonunuzda beş dakikalık bir kronometre açın ve çocuğunuza İngilizce bir şarkı, kısa hikaye veya çizgi film dinletin. Süre dolduktan sonra, az önce dinlediği birkaç cümleyi yüksek sesle tekrarlamasını veya açıklamasını isteyin. Ve işte bu kadar!

Tecrübeli öğretmenler, bu tür beş dakikalık derslerin, dil gelişim sürecinde mükemmel sonuçlar verdiğini söylüyor. Her gün biraz da olsa çalışmak, bir haftada nadiren çalışmaktan daha etkilidir.

Novakid Online İngilizce Okulu’nda, tüm dersler 25 dakika sürer. Çocuğunuzun yeni İngilizce kelimeler ve gramer kurallarını ezberlemesi ve bu kuralları uygulaması için yeterli bir zamandır.

Yöntem 5: Benzer Fikirlere Sahip İnsanlardan Oluşan Bir Ekip Oluşturun!

Çiftler halinde veya takımlar halinde çalışmak, yabancı dil öğrenmenin etkinliğini ve verimliliğini iki katına çıkarır. Okulunuzdaki veliler grubuna konuyla ilgili bir istek bırakabilirsiniz, işbirliği yapmak isteyen birçok veli olacaktır. Ardından, öğrenciler için bir sohbet grubu oluşturun. Bu grupta sadece İngilizce iletişim kurma koşulu olmalıdır. Grup üyeleriyle komik kısa videolar ve İngilizce günlük beş dakikalık ödevler paylaşın. Çocuklar iletişim sürecine dahil olduğunda, sonuçlar sizi hoş bir şekilde şaşırtacak!

Çok daha hızlı sonuçlar elde edebilmek için, bu süreçte bir arkadaş olarak bir öğretmen seçmek daha iyi olacaktır. Novakid'de tüm öğretmenlerimizin ana dili İngilizcedir. Çocuklarla arkadaşça ilişkiler kurarlar, böylece İngilizce öğrenmek bir stres veya bir zorluk değil, bir yaşam biçimi ve oldukça keyifli bir deneyim haline gelir. Bunun mümkün olduğuna inanmıyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan Novakid'deki ilk ücretsiz dersinize kaydolun.

Çocuğunuza eşsiz bir İngilizce serüveni yaşatmak için hemen şimdi ücretsiz deneme dersine katılın!

Sunulan Çevrimiçi İngilizce Hizmetler:

Canlı Birebir Özel Ders (25 dakika)

Cambridge Müfredatlı İngilizce Eğitimi

Ders Sonrası Oyun Formatında Bireysel Egzersizler (10-15 dakika)

Seçtiğiniz Öğretmen ile Çalışma

Ders İçeriklerine Ulaşım

Derslerinizin Kayıt Altında Olması ve Tekrardan İzleyebilme Fırsatı (Öğrencinin kendi videolarını izlemesi özgüven açısından çok önemli)

Düzenli Öğrenci Takibi, Değerlendirme Dersleri ve Ders sonrası Öğretmen Yorumları

Kısacası, bulabileceğiniz en kapsamlı online İngilizce eğitimi Novakid’de!