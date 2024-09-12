Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirin: Enfeksiyona karşı savaşta dikkat etmeniz gereken 7 nokta!

1. VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli faktörlerden biri, vitamin ve mineral açısından zengin bir beslenme düzenidir. Özellikle A, C ve D vitamini, çocukların enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur.

C Vitamini: Portakal, çilek, kivi ve yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalar çocukların soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmasına yardımcı olabilir.