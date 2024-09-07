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        Haberler Yaşam Çocuğunuz yeni okul yılına hazır mı: Okula başlamakta kaygı yaşayan çocuğunuzla nasıl iletişim kurmalısınız? İşte 10 yöntem!

        Çocuğunuzun okula uyum sağlamasına yardımcı olacak on ipucu!

        Küçük çocuğunuz artık her sabah büyük bir çocuk gibi okula gidiyor. Ancak beklediğiniz coşku yerine, birçok günün - özellikle Pazartesi - gözyaşlarıyla ya da belki bir karın ağrısıyla başladığını görüyorsunuz. Peki çocukların yeni okul yılında adapte olabilmeleri için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:01
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        • 1

          Yeni bir okul yılı, çocuklar için heyecan verici olduğu kadar kaygı verici de olabilir. Çocuğunuzun bu dönemde yaşadığı endişeleri anlamak ve onlarla doğru iletişim kurmak, okula adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir. İşte bu süreçte çocuğunuzun yanında olmanızı sağlayacak 10 etkili yöntem!

        • 2

          1. ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRETMENİYLE BAĞ KURMASINI KOLAYLAŞTIRIN

          Çocuklar, kendilerini güvende tutacağını düşündükleri bir yetişkine bağlı hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, ebeveynleriyle birlikte olmadıklarında, bağlanma odaklarını öğretmenlerine aktarmaları gerekir, aksi takdirde yerleşmek ve öğrenmek için çok endişeli olurlar.

        • 3

          Çocuğunuzun okulla ilgili iyi hissetmediğini fark ederseniz, hemen öğretmeniyle iletişime geçin. Sadece henüz okula alışamamış gibi göründüğünü ve kendisini evinde hissetmesi için öğretmenin ona ulaşmak için özel bir çaba sarf etmesini umduğunuzu açıklayın.

        • 4

          2. DİĞER ÇOCUKLARLA BAĞ KURMASINI KOLAYLAŞTIRIN

          Çocukların en az bir başka çocukla bağ kurmaya ihtiyacı vardır. Öğretmene çocuğunuzun kimlerle takıldığını fark edip etmediğini sorun. Çocuğunuza hangi çocukları oynamaya davet etmek istediğini sorun.

        • 5

          3. ÇOCUĞUNUZA GÜN BOYUNCA SİZE TUTUNMASI İÇİN BİR YOL VERİN

          Birçok çocuk için en büyük zorluk size veda etmektir. Sarılmak ve şöyle demek gibi bir ayrılık ritüeli geliştirin: “Seni seviyorum, sen de beni seviyorsun, iyi günler ve seni 3'te alacağım!” Çoğu çocuk sırt çantasında ailenin lamine edilmiş bir resminin bulunmasından hoşlanır.

        • 6

          Birçoğu ayrıca, kendilerini yalnız hissettiklerinde güvence olarak tutabilecekleri, üzerinde sevgi notu olan kağıttan bir kalp ya da sahilde birlikte bulduğunuz bir çakıl taşı gibi ceplerinde taşıyabilecekleri bir simge de ister.

        • 7

          4. ENDİŞELERİNİ İFADE ETMESİNE VE BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİNİ FARK ETMESİNE YARDIMCI OLUN

          Okul kaygısının çoğu, onlar okuldayken öleceğiniz veya kaybolacağınız korkusu gibi yetişkinlerin mantıksız bulabileceği endişelerden kaynaklanır. Çocuğunuzu, kendisini rahatsız eden endişelerini ifade etmesi için destekleyin.

        • 8

          5. KORKULARINI YATIŞTIRIN

          Çocuklar, neyin tehlikeli olup neyin olmadığı konusunda güvence almak için ebeveynlerine bakmaya “programlanmışlardır”. Bu nedenle, çocuğunuzun endişeleriyle empati kurarken, çocuğunuzun okulda güvende ve mutlu olacağına dair güveninizi de ifade ettiğinizden emin olun.

        • 9

          Kendi olumlu okul hikayelerinizi (“İlk hafta o kadar gergindim ki okulda tuvaleti bile kullanamadım ama sonra en iyi arkadaşım ile tanıştım ve birinci sınıfı çok sevdim”) ve kısa süre içinde kendini evinde hissedeceğine dair güvence verin.

        • 10

          6. AĞLAMAK ZORUNDA KALMAMASI İÇİN ÇOCUĞUNUZUN KAYGILARINA GÜLMESİNE YARDIMCI OLUN

          Kıkırdamak çocuğunuzun kaygılarını dışa vurma yoludur ve okula uyum sağlamakta zorlanan her çocuk kendini kaygılı - korkulu - hissediyordur. Ona kıkırdaması için mümkün olduğunca çok fırsat verin.

        • 11

          Her sabah evinizde bir kovalamaca oyunu oynayarak veya onu kıkırdatacak herhangi bir şey yaparak biraz zaman geçirebilirseniz, okulda sizden ayrılmasının daha sorunsuz geçtiğini göreceksiniz.

        • 12

          7. BAĞLANTIDA KALIN

          Çocuğunuzun gününe yatakta veya kanepede beş dakikalık bir sarılma ile başlayın, sadece dikkatinizin yüzde 100'ünü onu sevmeye verin. Her gün okuldan sonra tekrar bir araya geldiğinizde, her çocuğunuzla günü hakkında her şeyi dinlemek için özel bir zaman ayırdığınızdan emin olun. Güven duygusunu artırmak için ışıklar söndükten sonra uzun bir sarılma planladığınızdan emin olun.

        • 13

          8. ÇOCUĞUNUZUN NEDEN ENDİŞELENDİĞİNE DAİR İŞARETLERE KARŞI UYANIK OLUN

          Çoğu zaman, çocuklar birkaç hafta sonra iyi olurlar. Ancak bazen mutsuzlukları daha ciddi bir soruna işaret eder: Zorbalığa uğruyor, tahtayı göremiyor ya da hiçbir şey anlamıyor ve konuşmaktan korkuyor. Günüyle ilgili sakin sorular sorun, derinlemesine dinleyin ve konuşmaya devam etmesi için size anlattıklarını yansıtın.

        • 14

          9. GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRIN

          Çocuğunuz vedalaşırken gözyaşlarına boğuluyorsa, vedalaşma rutininizi kullanın ve ona iyi olacağına ve günün sonunda onu bekleyeceğinize dair güvence verin. Ayrılmakta zorlanmaya devam ederse, öğretmenin geçişi kolaylaştırmak için ona her sabah özel bir iş verip veremeyeceğini öğrenin.

        • 15

          10. ÇOCUĞUNUZU ALMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA ERKEN GELDİĞİNİZDEN EMİN OLUN

          Bu çok önemlidir. Okuldan çıkmak ve sizi hemen görememek endişeleri daha da artıracaktır.

          Kaynak: Peaceful Parent Happy Kids, Miracle

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