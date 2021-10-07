Çocuğunuz okula gidiyorsa bu önerilere dikkat!

Aile Hekimi Dr. Filiz Arabacı, sonbaharda okulların açılmasıyla yaşanan hastalık artışına bu yıl başka endişelerin de eşlik ettiğini hatırlatarak anne babaların Covid-19 aşılarını ihmal etmemesi uyarısında bulundu.
Çocukların 1 yılı aşkın süredir evde kaldığına, eğitime çevrim içi devam edildiğine dikkat çeken Dr. Arabacı, “Çocuklar, pandeminin başlarında evden çıkamamış olmanın, okuldan uzak kalmanın verdiği zorluklarla baş ettiler. Şimdi de yeniden sınıfa, okula uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bu nedenle çocukların, anne babalarının ve öğretmenlerinin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir yıldayız. Bu yıl hoşgörümüzün ve farkındalığımızın teste tutulduğu bir yıl olacak gibi görünüyor” diye konuştu.
Pandemi nedeniyle yaşanan hastalık korkusuna, derslere alışma, sınıf disiplinine uyabilme ve sosyalleşme gibi konuların eklendiğini dile getiren Dr. Arabacı, “Çocuklarımızın bir kısmı sınav döneminde, bir kısmı ise okulun ilk yılında. Bu durum, onların stres düzeyinin biraz daha artırıyor” dedi.
İLK ÖNLEM SAĞLIKLI BESLENME
Ebeveynler bu eğitim yılının çocuklar için daha kolay geçmesi konusunda öncelikle sağlıklı beslenmeye önem vermesi gerektiğini belirten Dr. Arabacı, şöyle devam etti: “Sağlıklı beslenme başlığına hem ev hem de okul saatleri giriyor. Beslenme çantasının içeriği, okulda yediklerinin takip edilmesi önemli. Ancak her şeyi kontrol edemeyeceğimizi de göz önünde bulundurarak doktorunuzun tavsiye edeceği vitamin ve mineral desteklerine başvurabilirsiniz. Ancak burada özellikle sosyal medyadan edinilen bilgilerin uzmana danışılmadan uygulanmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ayrıca temizlik kuralları ve günlük su tüketimi konusunda da çocuklara uyarılarda bulunmak gerekiyor. Su mataraları yanlarında olmalı.”
İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTUN
Beden sağlığının yanı sıra dengeli bir duygu dünyası için anne baba ile çocuk arasındaki iletişim kanallarının açık olması büyük fark oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Arabacı, çocuklarla konuşmak, sohbet etmek için düzenli zaman ayrılmasını önerdi. Dr. Arabacı, “Anne babaların, ‘Dersler nasıldı?’ sorularından öte bir iletişim yolu bulması gerekiyor. Cevapları hep ‘evet, hayır, iyi, kötü’ olabilecek sorular, konuşmayı kısıtlıyor” dedi.
Çocuklardaki ani davranış değişikliklerine karşı da uyaran Dr. Arabacı, “Aniden içine kapanma ya da normalden daha agresif davranışlar sergileyebiliyorlar. Yemek yeme alışkanlıklarında, uyku alışkanlıklarında değişiklikler de gözlemleyebilirsiniz. Bu durumda önce konuşmak, profesyonel yardım almak gerekli olabilir” diye konuştu.
Ebeveynlerin de kendine özen göstermesi gerektiğini belirten Dr. Arabacı, “Lütfen Covid-19 aşınızı olun, sağlıklı beslenme ve uyku düzenine özen gösterin. Çünkü siz sağlıklıysanız çocuklarınıza yardım edebilirsiniz” uyarısında bulundu.
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