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Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı!

Kocaeli İzmit'te, bir kafede tartışan boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti. Kavga sırasında koltuğa düşen kadına eşi ardı ardına yumruk attı. Dehşet anı kafenin güvenlik kameralarına da yansıdı

Giriş: 27.10.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kocaeli'de çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı! - Güncel haberler
Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı!
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DHA

Kocaeli İzmit'te, Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., arasında tartışma çıktı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNE SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre ayağa kalkan taraflar, birbirlerine saldırdı. Bu sırada adam, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eline geçirdiği sopa ile eşinin peşinden gitti.

PEŞ PEŞE YUMRUK ATMAYA BAŞLADI

Kafenin çıkışında eşinin itmesiyle kadın, koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuktaki kadına ardı ardına yumruklarla vurdu.

KAFEDEKİ KADINLAR AYIRDI

Kafede çalışan kadın ile bir kadın müşteri, adamı tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı.

KADIN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

T.A., olayın ardından emniyete giderek kocası T.A. hakkında şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftlerin kavgası güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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