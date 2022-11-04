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Antalya'da çocuğunu alıkoyan kişi, eve gelen polise bıçak çekti

Antalya'da, velayeti boşanma aşamasındaki eşinde olan oğlunu evinde alıkoyan kişi, eve gelen polise bıçak çekip kapıyı kapattı. Bunun üzerine özel harekat polisleri, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatin ardından baba ikna edildi

Giriş: 04.11.2022 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuğunu alıkoydu, eve gelen polise bıçak çekti
Çocuğunu alıkoydu, eve gelen polise bıçak çekti
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DHA

Antalya'da, velayeti boşanma aşamasındaki eşinde olan oğlu E.K.'yi (5) evinde alıkoyan E.K. (46), eve gelen polislere bıçak çekince devreye özel harekat polisleri girdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksü Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K., birlikte vakit geçirmek için aldığı oğlunu kendi evine götürdü.

POLİSE BIÇAK ÇEKİP, KAPIYI KAPATTI

Eşinin oğlunu getirmemesi üzerine polisi arayan anne, E.K.'nin eşi tarafından zorla tutulduğunu belirtti. İhbarla adrese gelen polis ekiplerini kapıda gören E.K., bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyip kapıyı kapattı.

MÜZAKERECİ, ÖZEL HAREKAT İLE İÇERİ GİRDİ

E.K. uzun süre ikna olmayınca Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler talep edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatin ardından E.K. ikna edildi. Babasından alınan E.K., polis müdürünün ceketine sarıldıktan sonra ekip aracıyla Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Oğlunu polise teslim ettikten sonra evde beklemeye devam eden E.K., apartmandan çıkartılarak, polis merkezine götürüldü.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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