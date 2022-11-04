Çocuğunu alıkoydu, eve gelen polise bıçak çekti

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksü Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K., birlikte vakit geçirmek için aldığı oğlunu kendi evine götürdü.

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