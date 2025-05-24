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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğuna araç kullandıran babaya ceza | Son dakika haberleri

        Çocuğuna araç kullandıran babaya para cezası ve adli işlemler

        Kayseri'de oğluna araç kullandıran babaya 21 bin 656 TL ceza yazıldı. Ayrıca baba hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:34
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        Çocuğuna araç kullandıran babaya ceza
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Kayseri'de bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı" paylaşımına yönelik çalışma başlattı.

        Paylaşıma konu araç, tespit edildi. Oğluna araç kullandırdığı belirlenen baba C.Ö.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL ceza yazıldı.

        Psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edilen C.Ö.'nün aracı trafikten menedildi.

        Ayrıca C.Ö. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

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