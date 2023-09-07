13 yaşındaki çocuğun silahla oyunu feci bitti!
Aydın'da 13 yaşındaki çocuk, iddiaya göre evde bulduğu tabancayla oynarken kendini vurdu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan çocuğun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi
Aydın'ın İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.B. (13), evde bulduğu tabancayla oynamaya başladı.
Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, E.B.'nin başına isabet etti. Silah sesini üzerine geldikleri odada çocuklarını kanlar içinde gören aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuk, Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.
E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.