Çocuğun parmağına sıkışan yüzük çıkartıldı - ŞANLIURFA

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye Mahallesi'nde 4 yaşındaki Mahmut Uca evde oynadığı sırada parmağına yüzük sıkıştı.Çocuğun acı çekmesi üzerine yakınları, sıkışan yüzüğü çıkarmaya çalıştı.Uzun süre yüzüğü çıkaramayan yakınları, çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine hastaneye giden itfaiye ekipleri yüzüğü keserek çıkardı.

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