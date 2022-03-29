Çocuğun istismarı davasında istinaftan flaş karar!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, o dönem 14 yaşında olan çocuğun istismarı davasında istinaf, tek cezayı az buldu. Mahkeme, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi S.S. (40) ve babası D.A.'nın (43) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Fethiye ilçesinde yurtta kalan Y.S.A., 2020 yılının ağustos ayında intihara kalkıştı.
38 HAFTALIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Ekim ayında burada rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede, 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., bir gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi.
ANNE, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Hastane yetkilileri, durumu polis ekiplerine ve S.S.'ye bildirdi. S.S., kızından, Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafede çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
TEK SUÇTAN 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Şikâyet üzerine gözaltına alınan, 10 yaşında kız çocuğu babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapisle yargılanması talep edildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tutuklu sanık Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında çocuğunun bulunduğunu söyledi. Heyet, Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz olarak 24 hapse çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi. Tarafların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı.
İSTİNAF, YEREL MAHKEMEYE GERİ GÖNDERDİ
Dosyayı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını bozdu. 20'nci Ceza Dairesi, Selçuk Çatalcam'ın 'oturalım' bahanesiyle Y.S.A.'yı sazlık bölgeye götürmesiyle mağdurun hürriyetini kısıtladığını ve sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun sabit olduğunu belirtti.
Kararda ayrıca 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının birlikte değerlendirilip, karar verilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Kararın bozulması üzerine dosya, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.
AVUKATLARI KARARI DEĞERLENDİRDİ
İstinaf mahkemesinin bozma kararını değerlendiren Y.S.A.'nın avukatlarından İslam Gezer, "Daha oyun yaşında anne olan mağdurun uğradığı cinsel saldırının hesabını sormaya devam ediyoruz. Alt derece mahkemesinin her 2 suçtan da ayrı ayrı cezalandırılması için süreci takip ediyoruz. Memlekette hiçbir kadın ve çocuk yalnız yürümeyecek, temennimiz sanığın cezasının artırılması ki caydırıcı ceza uygulaması bakımından önem arz etmektedir" dedi.
Y.S.A.'nın avukatlarından Elif Büşra Berber ise "Sanığın gerçekleştirdiği eylem 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun tüm unsurlarını barındırmaktadır. Sanık, mağdur çocuğumuzu arabayla gezme bahanesiyle iradesini sakatlayarak ıssız bir yere götürmüştür. Çocuk dönmek istese de kendisini oyalamıştır. Biz mağdur vekilleri olarak sanığın 2 ayrı suçtan da cezalandırılması için verdiğimiz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!