Çocuğun bıçakladığı restoran işletmecisi öldü

Mersin'de restoran işletmecisi şahıs, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünü geldiği sırada 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.