Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi.

Olay, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğun hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı.

Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bankada inceleme başlatırken, soyguncuyu bulmak için çalışma başlattı.