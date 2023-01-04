Çocuğu gibi gördüğü 50'den fazla kedi için köyünden ayrılmıyor

İstanbul'da 7-8 yıl kadar önce kar yağışlı ve soğuk havada evinin balkonuna sığınan anne ile üç yavrusuna bakarak kedi beslemeye başlayan Çamuroğlu, kedilerini de alarak 2018 yılında memleketi Samsun'un Terme ilçesine bağlı kırsal Kocaman Mahallesi'ne döndü.

AA'nın haberine göre burada çevredeki kedileri de besleyen Çamuroğlu'nun baktığı kedi sayısı zamanla 50'nin üzerine çıktı. Tüm zamanını kedilere ayıran Çamuroğlu, onları çocukları gibi görüyor.

Sait Çamuroğlu, hayvanları çok sevdiğini, yaşadığı bölge kırsal olduğu için kedilerinin yanı sıra köpek ve kirpi gibi hayvanlara da baktığını söyledi.

Kedilerin temiz ve sadık hayvanlar olduğunu vurgulayan Çamuroğlu, "Kısa zamanda tüm köyün kedileri bana geldi. Evimin bir bölümünü onlara ayırdım. Evim artık, 'kedi evi' olarak anılıyor. Burada kalıp şehre gidenlerin sokağa bıraktığı hayvanlara da ben bakıyorum" dedi.

Terme Belediyesi başta olmak üzere hayvanseverlerin kendisine mama desteği verdiğini belirten Çamuroğlu, "Ara sıra Samsun'a gidiyorum. İki-üç gün kalıyorum, fazla kalamıyorum. Ben olmadığım zaman köyün imamı yardımcı oluyor. Yemlerini bırakıyorum, o veriyor. Hayvanlarımı asla bırakamıyorum. 'Ne oldular?' diye merak ediyorum. O yüzden hanım Samsun'da, ben buradayım" diye konuştu.