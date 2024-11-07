Çocuğu döven yolcuya dayak

Antalya'da yaşanan olayda, bir toplu taşıma otobüsündeki erkek yolcu yanındaki çocuğa vurmaya başladı.

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DHA'da yer alan habere göre, tepki gösteren diğer yolcular araya girerek erkek yolcuya engel olmaya çalıştı. Bu sırada yolculardan biri, çocuğu döven yolcunun üzerine atlayıp, yumruklamaya başladı.

Otobüsteki yolculardan bazıları panikle araçtan inerken, bir kadın yolcunun "Biriniz yardım etsenize, erkek olacaksınız bir de" demesi üzerine diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Araya girenlerin çabasıyla taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı.

Yumrukların uçuştuğu kavga anları ise başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.