Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Yomra İlçesi Merkez İlkokulu’nda eğitim gören 8 yaşındaki Y.İ.C., akşam eve gidince annesi S.C.’ye öğretmeni tarafından cetvelle dövüldüğünü söyledi.

Bunun üzerine polis merkezine oğlu ile birlikte giden anne S.C., öğretmen H.B.’nin oğlunu dövdüğünü ileri sürerek, suç duyurusunda bulundu. Öğretmenin oğlunu sık sık dövdüğünü ileri süren anne S.C., çocuğunu da okuldan almak zorunda kaldı. Anne, olayla ilgili soruşturma yapmadığını ileri sürdüğü okul müdürü ve öğretmeni CİMER’e de şikayet etti.

DAYAK YİYEN ÇOCUĞUN BABASI EĞİTİMCİ ÇIKTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tarafların ifadesine başvuruldu. Soruşturmayı tamamlayan savcı, öğretmen H.B.’nin taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yargılanmasına karar verdi. Mahkemeye çıkan öğretmen cetvelle öğrencisinin elini vurduğunu kabul ederken, Y.İ.C.’nin ifadesi ise pedagog eşliğinde alındı.

TAKSİRLİ SUÇ SİLAHLA YARALAMAYA DÖNÜŞTÜ

Öğretmenin itirafı üzerine taksirli yaralama suçu silahla yaralamaya dönüştü. Bu arada anne olayı örtbas etmek isteyen okul müdürü ve öğretmeni CİMER’e de şikayet ederken, öğretmeni tarafından dövüldüğü iddia edilen Y.İ.C.’nin babasının ilçe milli eğitimde şube müdürü olduğu ortaya çıktı. Ailenin avukatının tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.