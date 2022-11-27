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Haberler Gündem Çocuğu dağa kaçırılan baba, Ankara'da HDP binası önünde eylem başlattı

Çocuğu dağa kaçırılan baba, HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı

Diyarbakır'da 3 yıl önce oğlu dağa kaçırılan baba Celil Begdaş, HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlattı. Gece de eylemine devam edeceğini söyleyen Begdaş, "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var" dedi

Giriş: 27.11.2022 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuğu dağa kaçırılan baba, Ankara'da HDP binası önünde eylem başlattı
Çocuğu dağa kaçırılan baba, Ankara'da HDP binası önünde eylem başlattı
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AA

Diyarbakır'da 3 yıl önce çocuğu dağa kaçırılan baba Celil Begdaş, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır'dan HDP Genel Merkezi'nin önüne gelen 56 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, sabah saatlerinde oturma eylemi başlattı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamaya yapan Begdaş, 19 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın, 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

"BUNLAR KÜRTLERİ KANDIRIYORLAR"

Oğlunun Suriye'de bulunduğunu, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin kendisine söylediğini anlatan Begdaş, "Oğlum gönüllü gittiyse nerede, niye sesini alamıyorum? Ben, bu çocuğu HDP'ye büyütmedim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim. Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar Kürtleri kandırıyorlar" ifadesini kullandı.

"BENDEN PARA İSTEDİLER"

HDP milletvekillerinin konuya duyarsızlığına tepki gösteren Begdaş, şunları kaydetti:

"5 Mayıs 2019 Pazar günü HDP il binasına girdiğimde oğlumun montu ve kimliği orada çıktı. Bana 'Sabret' dediler. Suriye'ye gittim, oğlumun izini bulamadım. Hatta Cilvegözü'ne kadar gittim. Artı yetmedi, benden para istediler. Benim gücüm olsaydı, param olsaydı oğlum gidemezdi. Olan garibanlara oluyor."

Açıklamanın ardından kaldırım üzerinde oturmaya devam eden Begdaş, gece de eylemini sürdüreceğini duyurarak, "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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