Çocuğa istismardan aranırken, hırsızlıktan yakalandı

Şanlıurfa'da, çocuğa istismardan kesinleşmiş 17.5 yıl hapisle aranan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı.

Olay, Ceylanpınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K.'ye ait park halindeki motosikleti çalmaya çalışan Özgür A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Özgür A.'nın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.