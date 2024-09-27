Çocuğa cinsel istismardan aranan zanlı yakalandı
Kayseri'de çocuğa cinsel istismar suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. 42 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (42) yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.