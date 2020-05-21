AA

Coca-Cola Türkiye'nin açıklamasına göre, salgın kapsamında, toplum sağlığını koruma hedefiyle sürecin en başından itibaren güçlü adımlar atan şirket, pandemiyle mücadeleye destek olmayı sürdürüyor. Şirket, bu kapsamda bugüne kadar 13 milyon liralık destekte bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, eşi görülmemiş bu zorlu süreçte birlikte hareket etmenin gücüne inandıklarını bildirdi.

Başarır, bu amaçla Türk Kızılayı, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Ahbap Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu otoriteleri ile birlikte hareket ederek farklı alanlarda ihtiyaçları karşılamak amacıyla, bugüne kadar toplam 13 milyon lirayı aşan destek sağladıklarını aktardı.

Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak STK'ların çalışmalarına destek sağladıklarını, Coca-Cola Vakfı aracılığıyla Kızılay için 10 milyon liralık destekte bulunduklarını anlatan Başarır, Kızılay'ın da katkısıyla 3 bacaklı bir destek programı yürüttüklerini kaydetti.

Başarır, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'na medikal malzeme alımı ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda ve içecek yardımı yapılması için destek sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde 7 bölgedeki 29 şehirde, 150 bin haneye ulaşan gıda bankalarına TİDER ile gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıyoruz. 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı desteği sağladık. Bu çalışmada sektör derneklerimiz TÜRYİD ve TÜRES de ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızda bize destek oluyor. Bu alandaki bir diğer desteği ise Metro Türkiye öncülüğünde başlatılan 'Küçük İşletmem İçin' projesiyle hayata geçiriyoruz. Ana partneri olduğumuz bu projeyle ekonominin can damarı olan küçük işletmelere, hayat normale döndüğünde gereken can suyunun karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla ürün desteği veriyoruz."

"SALGINLA MÜCADELEYE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Başarır, bunlara ek olarak, şimdiye kadar karantina altında bulunan yaklaşık 20 bin kişiye içecek temin ettiklerini, üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına, 112 Acil servisi çalışanlarına ve yerel yönetimlere ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ürün sağladıklarını bildirdi.

Fabrikalarının özel bölümlerinde, hastanelerde kullanılmak üzere yüzey temizleme sıvısı üretimine başladıklarını kaydeden Başarır, ilk etapta 11 ton yüzey temizleme sıvısını il ve ilçe sağlık müdürlüklerine ve talepte bulunan üniversite hastanelerine ulaştırdıklarını, bu alanda ihtiyaç doğrultusunda üretime devam edeceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek olduklarını anımsatan Başarır, "Ana hissedarımız Anadolu Grubu'nun yaptığı 5 Milyon TL'lik bağışa, Coca-Cola İçecek olarak 1,25 milyon lira destek sağladık. Memleketimizde salgına karşı yürütülen mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.