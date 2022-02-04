Coca-Cola Satış ve Dağıtım'a soruşturma

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Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaya Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. de dahil edildi.



Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmanın Rekabet Kurulu'nun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verildi.

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi şöyle: "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."