Başarır en iyi CEO seçildi

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Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Burak Başarır, kurumsal yatırımcı yayınlarından Institutional Investor’ın 2022 yılı araştırmasında BIST Tüm Endeksi kategorisinde ‘En İyi CEO’ ödülüne layık görüldü.

İki yıl arka arkaya seçilen Başarır, bu yıl ayrıca aynı kurum tarafından düzenlenen ‘Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişmekte Olan Ülkeler - Tüketici Sektörü – Yönetim Ekibi Araştırması’nda da ‘En İyi CEO’ seçildi.

1998 yılında CCI’a katılan Başarır, 2005 yılında CFO pozisyonuna, 2010 yılında Türkiye Bölge Başkanlığına atandı. Başarır, 2014 yılından bu yana çok uluslu Coca-Cola İçecek şirketinde CEO’luk görevini yürütüyor.