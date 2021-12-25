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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, Coca-Cola İçecek (CCI) için yaptığı ilk kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviye olan “BBB-” olarak belirledi.

Kredi notu görünümü ise ülke notundaki görünüme istinaden “negatif” olarak değerlendirildi. S&P, CCI’ın ticari riskini makul, finansal riskini ise düşük olarak tanımladı. Kuruluşun değerlendirmesinde CCI’ın likiditesi de yeterli bulundu.

S&P, konuya ilişkin yayınladığı raporda, CCI’ın, çok iyi bilinen lisanslı markalardan oluşan portföyü ve uzun zamandır süregelen kârlı büyüme performansıyla, büyümekte olan pazarlardaki öncü pozisyonuna dikkati çekti.

S&P, enflasyonun yüksek olduğu piyasalarda CCI’ın faaliyet gösterme kabiliyeti ve makul düzeydeki sermaye harcamaları sayesinde, faaliyetlerinden kaynaklanan serbest nakit akışının 2021’de olduğu gibi 2022'de de pozitif olacağı yönünde öngörüde bulundu.

Raporda, “Çok düşük kaldıraç oranı ve pozitif operasyonel serbest nakit akışı, dövizdeki oynaklığa ve ihtiyari harcamalara karşı iyi bir koruma oluştururken, döviz oynaklığına rağmen finansal taahhütlere uyum kapsamında önemli bir pay bırakıyor” görüşüne yer verdi. CCI’ın Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (BBB-/Neg.) ile arasındaki güçlü hissedarlık ilişkisi de raporda olumlu bir faktör olarak vurgulandı.

GÖRÜNÜMÜ POZİTİF OLARAK TEYİT EDİLDİ

Fitch Ratings de, Coca-Cola İçecek’in (CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu "BBB-" olarak, görünümünü de "Pozitif" olarak teyit etti.

Fitch, kredi güncelleme raporunda, CCI'nın finansal profilinin, Türk lirasının son dönemdeki değer kaybından ve yüksek ham madde enflasyonundan sınırlı bir şekilde etkilenerek, 2021-22'de güçlü kalmaya devam edeceğine işaret edildi.

Ayrıca, CCI’nın güçlenen finansal profilini koruması durumunda, şu anda kredi profilini kısıtlayan temel faktörler olan, pazarlarındaki zayıf faaliyet ortamı ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltacağı, bunun da pozitif görünüm ile kredi notuna yansıtıldığı aktarıldı.

Fitch raporunda, CCI’nın ana pazarlarında gerçekleştirdiği başarılı satış performansı, iyi yönetilen kur riski, dayanıklı operasyonel karlılığı, nakit yaratma kabiliyeti ve ihtiyatlı sermaye yapısının altı çizildi.

'2 FİRMADAN 1'İ OLDUK'

Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, CCI’ın S&P kredi notunun Türkiye’nin ülke notundan dört kademe üzerinde olduğunu belirterek, "S&P değerlendirmesinde Türkiye’de yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip iki firmadan biri olduk. S&P nezdinde şirketimizin ilk notunun bu seviyede olması ve Fitch tarafından da kredi notumuzun bu yıl da teyit edilmiş olması bizi gururlandırdı. Yıllardır kaliteli büyümeyi odağımıza alıp sıkı finansal politikalar ve iyi Kurumsal Yönetim uygulamaları ile sürdürdüğümüz işimizin uluslararası kredi derecelendirme şirketleri tarafından da teyit edilmesinden mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, S&P tarafından ülke notu üzerinde derecelendirilmek, CCI’ın hem “Ülke Notu Üzerinde Kredi Notu” hem de “Transfer ve Konvertibilite” likidite testlerini başarıyla geçtiği anlamına geliyor.

S&P metodolojisine göre ülke notu ile şirket notu arasında en fazla dört kademe olabiliyor. CCI kredi notundaki "negatif" görünüm ise, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu üzerindeki "negatif" görünümü yansıtıyor.