Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.954,50 %-0,76
        DOLAR 40,7352 %0,29
        EURO 47,5811 %0,82
        GRAM ALTIN 4.383,69 %0,19
        FAİZ 40,39 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 49,65 %0,79
        BITCOIN 119.985,00 %0,95
        GBP/TRY 55,0126 %0,74
        EUR/USD 1,1676 %0,53
        BRENT 66,15 %-0,72
        ÇEYREK ALTIN 7.167,32 %0,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Coca-Cola İçecek ikinci çeyrekte büyümeyi sürdürdü - İş-Yaşam Haberleri

        Coca-Cola İçecek ikinci çeyrekte büyümeyi sürdürdü

        Yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Coca-Cola İçecek (CCI), çeşitlendirilmiş ülke portföyünün de katkısı ve hacimde kârlılık odağıyla konsolide bazda orta-tek haneli büyümeyi sürdürdü. Azerbaycan ve Irak'ta yeni fabrikalarını ve pek çok ülkesinde yeni üretim hatlarını hizmete sokan CCI, yılın ilk yarısında 6,8 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Coca-Cola İçecek CEO'su Karim Yahi, "Değer üretme odağımızın artması ve çeşitlendirilmiş ülke portföyümüzün gücüyle yıl sonu beklentilerimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 23:16 Güncelleme: 12.08.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coca-Cola İçecek bilançosu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Grubu’nun bir iştiraki olan Coca-Cola İçecek (CCI), 2025 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın ilk yarısında varlıklarını 183 karını 6.5 milyar liraya çıkardı. Yatırım atağına devam eden CCI, ilk çeyrekte kaydettiği hacim ivmesini takiben, ikinci çeyreği daha dengeli bir hacim büyümesi ve değer üretimi ile tamamladı. Makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hacimde kârlılığa odaklanan CCI, çeşitlendirilmiş ülke portföyünün de katkısıyla konsolide bazda orta-tek haneli büyümeyi sürdürdü. Elde edilen performans, şirketin faaliyet gösterdiği pazarlardaki dalgalanmalara karşı gösterdiği esneklik ve mücadele gücünü bir kez daha ortaya koydu.

        REKLAM

        YILSONU HEDEFLERİNE UYGUN

        Yılın ikinci çeyreğinde %4,7’lik, ilk yarısında ise %8,5’lik satış hacmi artışı kaydeden Coca-Cola İçecek, enflasyon muhasebesinin etkileri hariç tutulduğunda, geçen senenin aynı çeyreğine göre, brüt kâr ve FVÖK marjlarında bir önceki çeyreğin yıllık gelişimine kıyasla güçlü bir artış gerçekleştirdi. CCI CEO’su Karim Yahi “Özellikle Özbekistan, Kazakistan ve Irak'taki güçlü performanslardan kaynaklanan sonuçlar, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor ” dedi.

        Yahi, “Geçen yılın avantajlı maliyet yapısına ilişkin baz etkileri ve bazı dönemsel kaymalar nedeniyle çeyrek bazlı dalgalanmalar yaşanabilir. Ancak değer yaratımına olan odağımızın artması ve çeşitlendirilmiş ülke portföyümüzün gücüyle yıl sonu beklentilerimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz” diye devam etti.

        REKLAM

        İLK YARIDA 6.8 MİLYAR LİRA YATIRIM

        Faaliyet gösterdiği pazarların uzun vadeli büyüme potansiyelini destekleyen CCI, yılın ilk yarısında yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Coca-Cola İçecek, Mayıs ayında Azerbaycan’daki ikinci fabrikasını İsmayıllı’da, Temmuz ayında da Irak’taki dördüncü fabrikasını Bağdat’ta üretime başlattı. Karim Yahi, “Talepten önce yatırım stratejimiz çerçevesinde yılın ilk yarısında, %28'i Türkiye, %72'si uluslararası operasyonlarda olmak üzere, 6,8 milyar TL’ye ulaşan yatırım yaptık. Yeni fabrika projeleri ve yeni hat yatırımları konusunda kararlıyız. Bu girişimler, geleceğe olan güvenimizi ve farklı coğrafyalardaki tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya olan bağlılığımızı yansıtıyor” diye ekledi.

        YAHİ: FITCH DEĞERLENDİRMESİ DE TEYİT EDİYOR

        2025 yılının Haziran ayında, Fitch Ratings, CCI'ın Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB’ olarak teyit etti ve bu sayede, küresel çapta ihraççı ile ülke notu arasındaki en yüksek farklardan birini korudu. Yahi “Bu teyit, ana pazarlarımızda devam eden makroekonomik zorluklara rağmen, coğrafi çeşitlilikle desteklenen finansal ve operasyonel performansımızın devam eden gücü ve dayanıklılığını yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

        Karim Yahi, uzun vadede stratejik yol haritalarına, faaliyet gösterdikleri coğrafyaların sağlam temellerine, yetenekli ve özverili çalışanlara ve değişen pazar dinamiklerine hızlı tepki verme kabiliyetlerine güvenlerinin bir kez daha altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #coca-cola
        #bilanço
        #yatırım
        # Karim Yahi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Habertürk Anasayfa