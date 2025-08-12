Coca-Cola İçecek ikinci çeyrekte büyümeyi sürdürdü

Anadolu Grubu’nun bir iştiraki olan Coca-Cola İçecek (CCI), 2025 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın ilk yarısında varlıklarını 183 karını 6.5 milyar liraya çıkardı. Yatırım atağına devam eden CCI, ilk çeyrekte kaydettiği hacim ivmesini takiben, ikinci çeyreği daha dengeli bir hacim büyümesi ve değer üretimi ile tamamladı. Makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hacimde kârlılığa odaklanan CCI, çeşitlendirilmiş ülke portföyünün de katkısıyla konsolide bazda orta-tek haneli büyümeyi sürdürdü. Elde edilen performans, şirketin faaliyet gösterdiği pazarlardaki dalgalanmalara karşı gösterdiği esneklik ve mücadele gücünü bir kez daha ortaya koydu.

YILSONU HEDEFLERİNE UYGUN

Yılın ikinci çeyreğinde %4,7’lik, ilk yarısında ise %8,5’lik satış hacmi artışı kaydeden Coca-Cola İçecek, enflasyon muhasebesinin etkileri hariç tutulduğunda, geçen senenin aynı çeyreğine göre, brüt kâr ve FVÖK marjlarında bir önceki çeyreğin yıllık gelişimine kıyasla güçlü bir artış gerçekleştirdi. CCI CEO’su Karim Yahi “Özellikle Özbekistan, Kazakistan ve Irak'taki güçlü performanslardan kaynaklanan sonuçlar, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor ” dedi.

Yahi, "Geçen yılın avantajlı maliyet yapısına ilişkin baz etkileri ve bazı dönemsel kaymalar nedeniyle çeyrek bazlı dalgalanmalar yaşanabilir. Ancak değer yaratımına olan odağımızın artması ve çeşitlendirilmiş ülke portföyümüzün gücüyle yıl sonu beklentilerimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz" diye devam etti. İLK YARIDA 6.8 MİLYAR LİRA YATIRIM Faaliyet gösterdiği pazarların uzun vadeli büyüme potansiyelini destekleyen CCI, yılın ilk yarısında yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Coca-Cola İçecek, Mayıs ayında Azerbaycan'daki ikinci fabrikasını İsmayıllı'da, Temmuz ayında da Irak'taki dördüncü fabrikasını Bağdat'ta üretime başlattı. Karim Yahi, "Talepten önce yatırım stratejimiz çerçevesinde yılın ilk yarısında, %28'i Türkiye, %72'si uluslararası operasyonlarda olmak üzere, 6,8 milyar TL'ye ulaşan yatırım yaptık. Yeni fabrika projeleri ve yeni hat yatırımları konusunda kararlıyız. Bu girişimler, geleceğe olan güvenimizi ve farklı coğrafyalardaki tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya olan bağlılığımızı yansıtıyor" diye ekledi.

YAHİ: FITCH DEĞERLENDİRMESİ DE TEYİT EDİYOR 2025 yılının Haziran ayında, Fitch Ratings, CCI'ın Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB’ olarak teyit etti ve bu sayede, küresel çapta ihraççı ile ülke notu arasındaki en yüksek farklardan birini korudu. Yahi “Bu teyit, ana pazarlarımızda devam eden makroekonomik zorluklara rağmen, coğrafi çeşitlilikle desteklenen finansal ve operasyonel performansımızın devam eden gücü ve dayanıklılığını yansıtıyor” ifadelerini kullandı. Karim Yahi, uzun vadede stratejik yol haritalarına, faaliyet gösterdikleri coğrafyaların sağlam temellerine, yetenekli ve özverili çalışanlara ve değişen pazar dinamiklerine hızlı tepki verme kabiliyetlerine güvenlerinin bir kez daha altını çizdi.