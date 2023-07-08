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        Çobanlar sıcaktan bunalan hayvanları Van Gölü'nde serinletiyor

        Van'da çobanlar, Akdamar Adası'nın karşı kıyılarında gün boyu besledikleri hayvanların, sıcaklığın arttığı saatlerde de serinlemeleri için Van Gölü'ne girmesini sağlıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 23:59
        Göl keyfi...
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        Gevaş ilçesinde çobanlık yapanlar, büyükbaş hayvanlarını göl kıyısındaki bölgelerde otlatıyor.

        Çobanlar, Akdamar Adası'nın karşı kıyılarında gün boyu besledikleri hayvanların, sıcaklığın arttığı saatlerde de serinlemeleri için Van Gölü'ne girmesini sağlıyor.

        Bir süre suda kaldıktan sonra gölden çıkarılan hayvanlar, tekrar otlatılarak sahiplerine teslim ediliyor.

        #van
        #haberler
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