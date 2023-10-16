Çobanlar cansız beden buldu

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi kırsalı Bağlık Caddesi ile 15. Sokak yol ayrımındaki Eski Mezarlık yanında koyun otlatmaya çıkan çobanlar, park halindeki bir aracın yakınındaki ağaçta asılı bir kişi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi. Sağlık ekipleri, G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından G.V.'nin cenazesi olay yerinden alınarak, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.