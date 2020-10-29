DHA

Mertekli köyünde çobanlık yapan bir kişinin şüphe üzerine yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda 20 hanelik köyde 10 hanenin temaslı olduğu tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Artova İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mertekli köyü 14 gün karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

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