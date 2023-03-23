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Çoban köpeklerini av tüfeğiyle vurdular

Hayvanlara uygulanan insanlık dışı bir örnek Antalya'da yaşandı. Gazipaşa ilçesinde 2 çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak öldürüldü

Giriş: 23.03.2023 - 23:23 | Güncelleme: ABONE OL
Çoban köpeklerini av tüfeğiyle vurdular
İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak öldürüldü.

Olay, Göçük Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Yaşar Çağlar’a ait 2 çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak öldürüldü. Köpeklerinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü gören Çağlar, durumu Güney Jandarma Karakolu’na bildirdi.

Çoban köpeklerini vuran şahıs ya da şahıslardan da şikayetçi olduklarını belirten Çağlar, “Saat 15.00 civarında Akıncı Beleni’nde bulunan evimin arkasında iki köpeğimin de av tüfeği ile vurularak öldürüldüğünü gördüm. Hayvancılıkla uğraştığım için keçi sürülerimi korumak zorundayım ama sürekli köpeklerim katlediliyor. Daha önce de zaten başka bir köpeğimi zehirlediler. Bu mahallede benzer olaylar çok sık yaşanıyor. Her sene köpeklerim ya zehirleniyor ya da vurularak öldürülüyor. Yetkililerden yardım istiyorum. Bizim başımıza da herhangi bir şey gelebilir. Bunun endişesini de taşır hale geldik“ dedi.

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