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        Haberler Gündem Güncel Çoban köpeği, kurt sürüsüne karşı! | Son dakika haberleri

        Çoban köpeği, kurt sürüsüne karşı!

        Ardahan'da köye inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu. Köpeğin kurtlarla mücadelesi, güvenlik kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:52 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:52
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        Çoban köpeği, kurt sürüsüne karşı!
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        Ardahan'da bir çoban köpeğinin kurt sürüsüyle mücadelesi kameraya yansıdı. Olay, saat 02.00 sıralarında Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyünde meydana geldi.

        Karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi. Kurtlar, sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeği, yanına yaklaştırmadığı kurtları uzaklaştırdı.

        Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Gürültü üzerine ev sahibinin pencereyi açarak bağırması üzerine kurt sürüsü bölgeden hızla uzaklaştı.

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