02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çoban kardeşler kar üstünde şampiyon develer yetiştiriyor
- Van'ın Başkale ilçesinde Mustafa ve Baran Erbay kardeşler, Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen organizasyonlarda güreştirilecek develeri, karlı arazide özenle yetiştiriyor - İlçede büyük emekle yetiştirilen, zorlu doğa koşullarına alıştırılan develerin çoğu katıldıkları güreş festivallerinde birincilikler elde etti - Baran Erbay: - "Herkes çöllerde deve görmeye alışkın ama biz karda deve yetiştiriyoruz. Soğuk havada çok zor oluyor, üşüyoruz ama yine de develere özenle bakıyoruz"
MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Başkale ilçesinde Mustafa ve Baran Erbay kardeşler, bölgenin zorlu doğa koşullarında yetiştirdikleri develere karlı zeminde antrenman yaptırarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen yarışmalarda şampiyon olmalarını sağlıyor.
İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Kocaköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Baran Erbay, akrabalarının kurduğu çiftlikte 11 deveye çobanlık yapıyor.
Sabah erken saatlerde arpa ve saman karışımıyla hazırladıkları yemle develeri besleyen kardeşler, daha sonra hayvanları köyün yakınındaki dereye götürerek su ihtiyaçlarını gideriyor.
Develerin tüylerini tarayan, temizliklerini ihmal etmeyen Erbay kardeşler, köy yakınındaki karlı tepe ve arazilerde antrenman yaptırarak hayvanların dayanıklılıklarını artırıyor.
Zorlu doğa koşullarına alıştırılarak yetiştirilen develer, Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen organizasyonlarda birincilikler elde ediyor.
Günün büyük bölümünü develerle geçiren iki kardeş, zaman zaman kaldıkları odanın penceresinden boynunu uzatan develeri elleriyle besliyor.
- "Deve çobanlığı çok zor"
Baran Erbay, AA muhabirine, develerin beslenmesi ve bakımı için sabah erkenden mesaiye başladıklarını söyledi.
Deve yetiştiriciliğinin özen gerektirdiğini anlatan Erbay, "Deve çobanlığı çok zor, koyun ve inek beslemeye benzemiyor. Onlar için özel yem hazırlıyoruz. Sadece dikenli bitkileri yiyebiliyorlar. Kardeşimle sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyoruz. Samanlıkta hazırladığımız yemi torbalarla ahıra taşıyoruz. Günde üç öğün yem ve su veriyoruz. Ahırlarını sürekli temizliyoruz." dedi.
Dayanıklı olmaları açısından develeri karda yürüttüklerini belirten Erbay, şöyle devam etti:
"Güreş için yetiştirdiğimiz develere karda antrenman yaptırıyoruz. Bu develerin dayanıklı olmaları gerekiyor. Karda yürüttüğümüzde daha güçlü ve dayanıklı oluyorlar. Herkes çöllerde deve görmeye alışkın ama biz karda deve yetiştiriyoruz. Soğuk havada çok zor oluyor, üşüyoruz ama yine de özenle bakıyoruz. Yetiştirdiğimiz develeri İzmir ve Antalya'daki etkinliklere gönderiyoruz."
Mustafa Erbay da günün büyük bölümünü develere bakmakla geçirdiklerini kaydederek, "Ağabeyimle uzun zamandır deve çobanlığı yapıyoruz. Sabah namazının ardından işe başlıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Zorlanıyoruz ancak develerin bakımını ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Erbay, yetiştirdikleri "Koca Bodrum" isimli devenin 3 yıl önce Bodrum'da, Aydın'a sattıkları "Kılıçbey" adlı devenin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Deve Güreşi Şampiyonası'nda birinci olduğunu aktardı.
"Namurgan" isimli devenin de birçok kupa kazandığını dile getiren Erbay, çok iyi güreşen, dayanıklı develer yetiştirdiklerini ifade etti.
,Mesut Varol
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