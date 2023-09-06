Haber alınamayan çoban, iki gün sonra ölü bulundu
Karaman'da iki gündür haber alınamayan çoban, dağlık arazide ölü bulundu
Giriş: 06.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:28
Karaman merkeze bağlı Taşkale köyünde çobanlık yapan Mahir Akkuş'tan (39) 2 gündür haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine bilgi verdi.
AA'nın haberine göre, aramalar sonrasında Akkuş'un cansız bedeni dağlık arazide bulundu. Yapılan incelemenin ardından Akkuş'un cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Fotoğraf: İHA