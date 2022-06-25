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Çoban Ali'nin 300 koyunla 30 kilometrelik zorlu yolculuğu

Kütahya'da, 8 yaşından bu yana çobanlık yapan 58 yaşındaki Ali Karakaya, çevre köylerden de topladığı 300 kadar küçükbaş sürüsüyle kara yollarından geçen 30 kilometre mesafeyi 12 saatte katedip, Akdağ Yaylası'na ulaştı. Karakaya, 4 ay kalacağı yaylada hayvanlara gözü gibi baktığını belirtip, "Öyle zorlukları var ki kelimelerle anlatılmaz. Soğuğu, yağmuru, kurdu ama hiç bırakmayı düşünmedim" dedi

25.06.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gürkuyu köyünde, baba mesleği çobanlığı 50 yıldır yaparak geçimini sağlayan Ali Karakaya´nın 300 kadar küçükbaş sürüsüyle zorlu yayla yolculuğu görüntülendi.

     

  • DHA'nın haberine göre çevre köylerden de topladığı 70´i kendisine ait 300 küçükbaşla yola çıkan Karakaya, sürüsünü 6 bin nüfuslu Şaphane'deki kara yollarından geçirdi. 

  • Akşam karanlığında yola çıkıp, molalarla 12 saatte 30 kilometre mesafeyi kateden Karakaya, zorlu yolculuğu sonrası sabahın ilk ışıklarıyla 2 bin 120 rakımlı Akdağ Yaylası'na ulaştı. Karakaya´ya yayla yolcuğunda 2 yardımcısının yanı sıra 3 de sürü köpeği eşlik etti.

     

  • Yarım asırdır güzergahını değiştirmeden yayla yolculuğunu tamamladığını belirten Ali Karakaya, "Aklım erdiğinden beri bu işi yapıyorum. Hiç yapmadığım olmadı. 1970´li yıllardan bu beri bu işle geçimimi sağlıyorum. Koyunların 70 tanesi benim. Yaklaşık 4 ay boyunca yaylada kalıyorum. Belli bir ücret karşılığında yapıyorum. Aynı zamanda sütünü sağıp peynir yapıyoruz. Onlar da bize ait.

     

  • Mevsimine göre yaylada kaldığımız süre değişiyor. Haziran gibi başlıyoruz, ekim ayında bitiyor. 30 kilometre yaya gidiyoruz. Çadırımızı traktörle büyükbaş hayvanları kamyonlarla götürüyoruz ama küçükbaş hayvanlar 50 yıldır böyle götürülüyor. Yanımda yardımcı arkadaşlarım oluyor. Onlar bize, biz onlara yardım ederiz" diye konuştu.

     

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