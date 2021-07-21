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Türkiye fuarcılık sektörünün devlerinden CNR Uluslararası Fuarcılık AŞ’nin iflasına karar verildi. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Flap Kongre tarafından geçtiğimiz şubat ayında alacakların tahsili için iflas davası açılmıştı.

Bakırköy Ticaret Mahkemesi, alacak davası açan şirketi haklı buldu. Yerel mahkeme kararını onadı. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ tarafı, kararı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay süreci devam ederken Flap Kongre bu kez CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ’nin iflasını istedi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde geçen şubat ayı sonunda açılan davada karar 13 Temmuz günü çıktı. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine ilişkin süreç de başladı. Şirketin tasfiyesine ilişkin süreci Bakırköy 1. İcra Dairesi yürütecek. CNR Fuarcılık'ın karara itiraz hakkı bulunuyor.

822 BİN EURO'LUK ALACAK

Ankara merkezli Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş ile 822 bin 563 Euro alacağı için karşı karşıya gelmişti. 2019 yılında dava açması Flap Kongre, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine karar verilmişti. Flap Kongre alacaklarını tahsil edememesi üzerine, Ankara 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlatmıştı. Mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra takibine ilişkin bir ödeme yapılmaması üzerine 26 Şubat 2021 tarihinde Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine iflas davası açmıştı.

"YARGI SÜRECİ HENÜZ TAMAMLANMIŞ DEĞİL"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Haberde bahsi geçen Ankaralı firmaya, 2017 yılında gerçekleştirecekleri bir toplantı için 8 yıl önce bir yer kiraladık. Yaptığımız sözleşmede mücbir sebep dışında iptalin söz konusu olmayacağı net bir şekilde ifade edilmişti. Ancak ortada mücbir bir sebep olmamasına rağmen etkinlikten 3 ay önce sözleşmeyi iptal etmek istediler ve yerel mahkemede dava açıldı. Biz de yerel mahkemede kaybedince Yargıtay’a Duruşmalı İtirazda bulunduk. Yargıtay da bu talebimizi kabul etti ve 14 Eylül 2021 tarihine gün verdi. Bütün avukatlarımızla o gün orada hazır olacak ve savunmamızı yapacağız. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş., 21 grup şirketimizden biridir. Bu çok eski bir dava ve şu an bu şirketimiz faal değildir. Hukuka güvenimiz tamdır. Yargı süreci de henüz tamamlanmış değil. Yargıtay’ın alacağı karara göre hareket edeceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yargı sürecini tamamlanmasını bekliyoruz. " diye konuştu