HABERTURK.COM

CNN International'da yer alan haberde, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinin sembolü olduğu ifade edildi.

"Türk İHA'ları Ukrayna direnişinin sembolü oldu" başlığı kullanılan haberde, "Bayraktar" o kadar popüler oldu ki, Ukraynalılar artık evcil hayvanlarına Türk yapımı drone'un adını veriyor" denildi.



Geçen ay, Kiev Belediye Başkanı şehrin hayvanat bahçesinde yeni doğan bir lemurun adının Bayraktar olacağını duyurmuştu.

Batılı ve Ukraynalı yetkililer, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Rus saldırılarına karşı koymada rol oynadığı için övgüde bulundu.

Geçen ay İngiliz savunma bakanı Ben Wallace'ın İngiliz milletvekillerine Türk İHA'larının Rus ilerlemesini yavaşlatmak ve engellemek için "inanılmaz derecede önemli" olduğunu söyledi.

TB2'nin yıllardır faaliyette olduğu 2014'ten beri Türk ordusu tarafından Kuzey Irak ve Suriye'de

kullanıldığı belirtildi. Daha yakın zamanlarda, Libya ve Dağlık Karabağ gibi çatışmalarda dengeyi itibar kazandığı ifade edildi.

Diğer yandan, CNN International geçtiğimiz günlerde, BAYKAR Üretim Tesisleri'ne girerek Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmıştı.