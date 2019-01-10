ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geri çekilme planının ayrıntılarını konuşmuştu.

CNN International konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede Bolton'ın Kalın'a aktardığı Suriye'deki Amerikan hedeflerini yazdı.

Uzun bir sürecin ufukta gözüktüğünü belirten ABD'li yetkili, bunu sadece lojistik sebeplerle olmadığını aynı zamanda diplomasininin de zaman alacağını söyledi. ABD'li yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu, diyaloğun başlangıcı" ifadesini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre, Bolton'ın Ankara'da anlattığı ABD hedefleri şu şekilde:

+ Türkiye'nin güvenlik endişeleri ile tüm sivillerin korunması arasında 'pazarlık edilmiş çözüm' bulunması

+ Suriye'nin güneyideki Tanaf'taki üstte Amerikan askerlerinin varlığı devam edecek. ABD, İran güçlerinin Suriye'den çekilmesini ve Suriye'de siyasi çözüm talep etmeye devam edecek

+ Kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ karşıtı koalisyondaki Amerikan güçlerinin 'bilinçli, düzenli ve güçlü bir şekilde' geri çekilmesi

+ Çekilme sırasında DEAŞ'tan geriye kalan teröristlerin yenilgiye uğratılması, çekilme sürecinde diğer DEAŞ hedeflerinin vurulması ve DEAŞ'ın canlanmasını engellemek için gereken operasyonlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin kalması

+ Türkiye ve DEAŞ karşıtı koalisyonun diğer üyeleriyle terör örgütüne karşı operasyonların devam ettirilmesi ve Kuzeydoğu Suriye üzerindeki hava sahasında çatışma ihtimalinin azaltılması

+ DEAŞ'a karşı ABD ile birlikte savaşan muhalif güçlere kötü davranılmasının engellenmesi

+ Suriyeli muhaliflerin elindeki DEAŞ'ın yabancı teröristlerinin serbest bırakılmasının engellenmesi ve bu kişilere uygun bir şekilde davranılmasının öncelik haline getirilmesi