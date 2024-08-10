CNN: ABD, askeri alanda harcaması için İsrail'e 3,5 milyar dolar vermeye hazırlanıyor | Dış Haberler

CNN: ABD, askeri alanda harcaması için İsrail'e 3,5 milyar dolar vermeye hazırlanıyor | Dış Haberler

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CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine, Washington yönetiminin İsrail'e askeri alanda harcaması için finansman sağlamaya hazırlandığını ifade etti.

3,5 milyar dolarlık mali desteğin nisanda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yardım paketi kapsamında verileceğini kaydeden yetkililer, bu yardımın İsrail'e yakın zamanda tahsis edilmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı pakette, yaklaşık 14 milyar dolar İsrail'e askeri destek sağlanması için ayrılırken, toplam 26 milyar dolar mali yardım tahsis ediliyor.