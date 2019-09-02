02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mercedes-Benz Türk, sadece CNG’li otobüsler için farklı alanlarda 1.3 milyon euronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası içinde, CNG’li otobüse tamamen elektronik cihazlarla 200 bar basabilen dolum tesisi için 2015 yılından günümüze 350 bin euroluk yatırım yapıldığı kaydedildi.
Bu tesisteki gaz kaçak tespitine dair düzenlemeler için de 150 bin euroluk yatırım gerçekleştirilmesinin sonucunda yaklaşık yarım milyon euroya yakın yatırıma ulaşıldı.
Öte yandan, yeni bağlantı sistemleri, gaz sızdırmazlık testi ve CNG’li araçlar için patlamaya karşı önlemler kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında çalışanlara eğitim programlarının da uygulandığı bildirildi.
TAVAN KAPLAMASI AR-GE'DE GELİŞTİRİLDİ
Şirketten yapılan açıklamada, CNG’li otobüsler için özel olarak geliştirilen tekstil kaplamalı tavan uygulamasının Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nde üretildiği belirtildi.
Tekstil tavan uygulamasının, plastik veya benzer diğer malzemelere göre boyanmasının gerekmediği de gelen bilgiler arasında.
Otobüslerinde ilk olarak kabin içindeki hava kanallarında tekstil uygulamasına giderek yüzde 40'a varan hafiflik avantajı elde eden Mercedes-Benz, bu malzemeyi tavan kaplamasına da uyarladı.
CNG’li otobüslerin hiç partikül yaymadan seyahat gerçekleştirilmesine olanak sağladığı ve emisyon yaymadığı açıklanırken, dizel veya benzin gibi yakıtlara göre doğalgazın fiyatının daha uygun olduğu vurgulandı.
2 FARKLI SEÇENEĞİ VAR
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen CNG’li Conecto’nun “Solo” ve “Körüklü” olarak iki versiyonu bulunuyor. Next Generation Conecto Projesi kapsamında üretilen araçlarda 12 ya da 18 metrelik versiyonlar sunuluyor.
CNG’li Conecto modellerinde yeni 7.7 litre hacimli M 936 CNG motorun özellikle bu otobüslerin kullanımı için tasarlandığı bildirildi.
Bin 200 Nm tork üreten motorun, dizel Euro 6 standartlarından daha düşük emisyon değerlerine sahip olması sebebiyle daha çevreci özellikler gösterdiği de kaydedildi.
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